Un derbi de aspirantes a todo

Leganés y Rayo Vallecano, en un buen momento deportivo, disputarán en Butarque un derbi madrileño entre dos aspirantes al ascenso a Primera División.

En el arranque de la jornada, tan solo cuatro puntos separan a los locales de los visitantes y, de acabar así la presente campaña, tanto unos como otros disputarían el 'play off' ascenso en la medida en que ocupan el cuarto y el sexto lugar.

Gran parte de responsabilidad de la situación clasificatoria del Leganés la tienen sus buenas prestaciones en casa, puesto que el equipo pepinero se ha impuesto a todos sus rivales como anfitrión menos al Girona.

A domicilio, por contra, los 'pepineros' se muestras más irregulares. De hecho, vienen de caer en El Toralín contra la Ponferradina (3-2), un resultado adverso que acabó con una racha de tres triunfos consecutivos y cinco enfrentamientos sin conocer la derrota.

Por todo ello esperan recuperar la confianza a costa de un contrincante que solo ha sido capaz de ganar en una de las últimas siete visitas a su vecino del sur. Fue por 1-3 en el año 2006, cuando ambos coincidieron en Segunda B.

De cara a esta cita, el Leganés llegará con varias bajas nuevas, como son la del delantero Miguel de la Fuente y la del extremo Kevin Bua. Además, es seguro que el uruguayo Michael Santos seguirá sin estar disponible mientras que el nigeriano Kenneth Omeruo y Javier Avilés son seria duda para abandonar la enfermería.

Enfrente estará el Rayo, que afronta el choque tras el pequeño traspiés sufrido la pasada jornada con el empate ante el Cartagena, que frenó la racha de dos victorias consecutivas que le habían dado un buen impulso en la clasificación.

El equipo madrileño, que inicia la jornada a ocho puntos del líder y a seis de la segunda plaza, su verdadero objetivo, no tiene margen de error si no quiere salirse de los puestos de 'play off' y, sobre todo, descolgarse aún más de la zona alta.

Lo que más está lastrando al Rayo es su rendimiento como visitante, puesto que en ocho partidos a domicilio solo ha sumado ocho puntos tras dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Para este partido, Andoni Iraola seguirá contando con las dos bajas conocidas de los dos laterales, el derecho Marío Hernández, positivo por coronavirus, y el izquierdo Fran García, lesionado. Sus lugares sobre el césped los ocuparán el peruano Luis Advíncula e Iván Martos, respectivamente.

En el resto de líneas también habrá novedades, aún por desvelar por Iraola, debido a la acumulación de partidos y el desgaste físico de sus jugadores. Una de ellas podría ser en el centro de la zaga, puesto que en el último partido el defensa uruguayo Emiliano Velázquez fue sustituido debido a un problema muscular y podría descansar.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Bustinza, Miquel, Tarín, Javi Hernández; Pardo, Rubén Pérez; Palencia, Shibasaki, José Arnáiz; y Borja Bastón.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Martín, Catena, Martos; Comesaña, Trejo; Isi Palazón, Pozo, Álvaro; y Qasmi.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro).

Estadio: Butarque.

Hora: 19.00,