Un descanso para el emperador liguero

La crisis global generada por el coronavirus ha hecho que, de manera provisional, LaLiga se haya suspendido tras 27 jornadas disputadas.

Al término de las mismas, el Barcelona, vigente campeón, lidera la competición con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Una situación de privilegio cimentada en un jugador: Leo Messi.

A sus 32 años, pese a que no está viviendo su mejor temporada, el astro de Rosario continúa siendo el jugador más diferencial de un torneo del que es amo y señor.

Tal y como recuerda 'AS', la competición no empezó nada bien para un Messi que se perdió cinco de las primeras siete jornadas por lesión y que no vio puerta hasta la octava fecha.

Sin embargo, esto no ha impedido a Leo Messi, en solo 22 encuentros, ser el líder estadístico en los dos datos más importantes: goles y asistencias.

Leo suma 19 tantos hasta el momento y un total de doce pases de gol a sus compañeros. De hecho, solamente en cinco partidos se quedó sin intervenir directamente en una diana.

En el último choque antes del parón, un gol suyo de penalti dio al Barça ante la Real Sociedad un triunfo que puede valer una Liga si el problema del COVID-19 no mejora.

Sería una más para la colección de un futbolista cuya relación con el campeonato de la regularidad parece imposible de extinguir hasta que se retire.