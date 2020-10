Un día inolvidable para Rhys Williams: "Klopp me dijo que disfrutara"

El día de este miércoles no fue uno más para Rhys Williams, que debutó a sus 19 años en Champions. El joven jugador del Liverpool contó con algunos minutos en la victoria por 0-1.

De estar cedido en la sexta categoría del fútbol inglés, a jugar en el primer equipo y en la máxima competición continental. Ahora, la gravísima lesión de Van Dijk le ha abierto las puertas.

Klopp dio máxima confianza a Williams, que se dejó ver en una foto idílica junto al técnico alemán. "No sé cómo resumir lo que siento, estoy muy nervioso, obviamente, pero estoy ahora mismo muy contento. Se trata de lo que he estado persiguiendo siempre, es a lo que he dedicado todas las horas", dijo el defensa.

"Klopp me dijo que no estuviera nervioso, que disfrutase de mí mismo y que jugase con mis compañeros. Ha sido el momento con el que soñábamos mi familia y yo desde que me uní al equipo con nueve años", añadió la joven promesa 'red'.