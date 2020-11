"Un día me desperté y me quería la Juve; otro, el United..."

En una entrevista a 'TUDN', Raúl Jiménez habló sobre su presente en los Wolves, aunque también trató el tema de su posible salida, que más de una vez ha estado a punto de producirse.

Raúl Jiménez reconoció que, entre otros clubes, la Juventus y el Manchester United estuvieron muy interesados en su incorporación. Fue una época en la que al mexicano le caían las ofertas encima de la mesa.

"Un día me despertaba y me quería la Juventus, otro el Manchester United y lo que sé es que sí hubo acercamientos. Pero nunca se llegó a un acuerdo, nada cerca, pero estoy muy bien en los Wolves", explicó.

Pero el ex del Atlético de Madrid es feliz en el conjunto inglés. "Pues la verdad no, estoy muy contento en Wolverhampton. No es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien. Saben que no me conformo, siempre busco más", señaló.

El mexicano, no obstante, no descarta salir a un grande en un futuro próximo. "No se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento tendrá que querer lo mejor para mí, tanto el Wolves como el equipo al que llegara. Pero estoy muy contento en el Wolves, siendo muy importante", concluyó.