Un discreto Koybasi abandonará el Granada

Ismail Koybasi llegó al Granada para ser el revelo de Álex Martínez y Quini pegado a la cal izquierda. Las lesiones del ex bético y el ex rayista le auguraban un buen curso, pero no ha sido así.

El turco nunca ha llegado a contar para Diego Martínez y la aparición de Carlos Neva le ha terminado por tumbar. Al final del curso, el zaguero otomano solo ha conseguido participar en siete partidos.

Consiguió marcar un gol en la Copa del Rey ante el Badalona, pero el resto de sus actuaciones han sido bastante discretas.

Así pues, el club ha decidido no dar continuidad al lateral según 'AS', que ha tenido a sus 30 años su primera oportunidad fuera de Turquía. Esto deja claro que el cuadro 'nazarí' confía mucho en la progresión de Neva.