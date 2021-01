Un duelo clave ante el Peñíscola

Un nuevo episodio deportivo está a punto de ser editado por el BeSoccer CD UMA Antequera en esta temporada en la élite. Ya finalizó el relato de la hazaña ante el Barça, una de las principales potencias del fútbol sala nacional e internacional, en el que narró la conquista de un valioso punto en una pugna fulgurante en la que igualó por dos veces un marcador adverso (2-2).

Los guerreros universitarios, tras un breve periodo de descanso y desconexión de la competición, vuelven a armarse con la pluma más competitiva para poder crear las líneas de otra página de éxito y alegría. Para ello están trabajando duro tanto en la adecuada puesta a punto como en la búsqueda de la imaginación más nítida para saldar de forma satisfactoria el paso por el Pabellón Municipal de Peñíscola del próximo sábado 16 de enero a partir de las 18.00 horas. La obtención de los tres puntos conlleva la esencial gratificación de seguir inmerso en el trayecto hacia la meta de la permanencia en Primera División.

Raúl Canto apareció como uno de los autores destacados de la última elaboración liguera ante el cuadro azulgrana poniendo su rúbrica con dos asistencias de gol en el primer compromiso del nuevo año y dio otra en la pista de Aspil en la despedida del 2020.

"Intento aportar mis cualidades personales al bien común, al grupo. Como quizás no sea el gol una de mis mayores virtudes, siempre me han llamado ‘pasador’ y se me ha dado bien la visión del juego en estrategia y en posicional, así que intento sacarle partido y ayudar a mis compañeros a marcar goles y eso nos posibilite sacar puntos", dijo.

El cierre murciano tiene, además, la función de potenciar el talento de todo el grupo con la experiencia adquirida con anterioridad en la máxima categoría y que viene demostrando desde su llegada a la entidad en el mercado invernal de la pasada campaña.

Empatar con el Barça ha sido la mejor forma con la que iniciar el 2021 para el conjunto verde coincidiendo con la vuelta del público en Liga al Argüelles y sirvió para subsanar la anterior derrota encajada en la pista de un oponente directo.

"Fue un partido muy bonito en el que la afición disfrutó tanto como nosotros. Un resultado bueno contra un equipo como el Barça del que no hay que decir nada. Una gran alegría que le pudimos dar también a la afición y empezar el año así es magnífico", añadió.

Asimismo, el '22' apunta que este resultado debe tener el efecto positivo de persistir en la búsqueda de completar el reto fijado: "Hay mucha igualdad. Los equipos de la mitad baja de la tabla están sacando resultados con los de arriba. Nosotros lo estamos haciendo bien también contra esos conjuntos. Un punto muy importante, porque debemos seguir la dinámica de sumar, hacernos fuertes en casa, sobre todo, en esta segunda vuelta que tenemos partidos y rivales directos y esperamos llegar al número de puntos necesario para conseguir la salvación".

Sin competir el pasado fin de semana tras la disputa de la penúltima jornada de la primera vuelta el pasado 4 de enero, el cuerpo técnico decidió dar a su plantilla un respiro muy bien valorado en el vestuario tal y como indica Raúl Canto.

"Está claro que nos hacía falta. Nos han venido muy bien estos días de descanso con la familia en casa. El descanso siempre es necesario. Han sido muchos encuentros juntos en lo que llevamos de temporada, mucha tensión con toda la situación sanitaria y la presión se va notando conforme pasan los encuentros. Ha sido muy positivo y hemos venido con muchas ganas de seguir sumando y mejorando con el objetivo de la salvación", agregó.

El jugador natural de Murcia, por otro lado, analizó el choque con Peñíscola Globeenergy FS: "Partido muy importante contra un rival que empezó muy bien la Liga y ahora mismo lo tenemos un poco más cerca. Un duelo clave para nosotros y esperamos ir allí, hacer un buen papel, competir los 40 minutos y poder sacar puntos ante un equipo que está más o menos en nuestro alcance".