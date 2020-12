"¿Un empate Madrid-'Gladbach pactado? Esto no es un torneo de bar"

Antonio Conte es plenamente consciente de que tanto el Real Madrid como el Borussia Mönchengladbach son clubes profesionales y jamás pactarían un empate que beneficiara a ambos en detrimento de su Inter. Le preguntaron por esta posibilidad en rueda de prensa y se mostró claro.

"No me preocupa el resto. Hablamos de la Champions y de grandes clubes, no de un torneo de bar. Espero que nadie pueda afrontar este tipo de situaciones porque es algo deprimente para nosotros escuchar algo así. Todos jugarán para ganar su partido", afirmó.

También analizó cómo llega su equipo al duelo con el Shakhtar Donetsk: "La realidad es que tenemos que ganar a un excelente equipo y tenemos problemas importantes para hacer la alineación. Hace una semana, estábamos muertos antes del partido ante el Borussia. Ahora, tenemos un rayo de luz y tenemos que pensar en ganar".

Y elogió al contrincante: "Es un buen equipo con un buen entrenador. Jugar contra ellos nunca es fácil, pero no tenemos otro camino. Ellos tienen dos resultados posibles, nosotros solo uno". Los ucranianos irán con todo: no dependen de sí mismos y han de ganar para tener posibilidades de pasar de fase.