Lo más normal del mundo: ir de compras y encontrarse con otra leyenda del United

Hablar de Peter Schmeichel y Edwin van der Sar es hacerlo, sin riesgo a equivocarse, de dos de los mejores guardametas de la última década del siglo XX y, en el caso del segundo, también de la primera del siglo XXI.

A lo largo de su dilatada trayectoria, ambos futbolistas tuvieron una dilatada etapa en un Manchester United en el que se convirtieron en auténticas leyendas y lograron, entre otros muchos títulos, la Champions League al amparo del gran Sir Alex Ferguson.

Ahora, debido a que el Ajax (club del que es directivo Van der Sar) se enfrenta en Champions al Midtjylland danés (nacionalidad de Schmeichel), ambos mitos se cruzaron en la ciudad de Herning.

Schmeichel no dudó en tomar una fotografía del encuentro y la subió a su cuenta personal de Twitter con un irónico mensaje. "Mirad a quién me he encontrado comprando por la calle", comentó el danés junto a un hashtag en referencia al conjunto de Old Trafford.