Un error ya habitual: pérdida de Xhaka y Willian y gol de Tielemans

El Leicester se adelantó muy pronto ante el Arsenal en casa y lo hizo gracias a un tanto del belga Youri Tielemans. Una buena presión de los de Rodgers terminó siendo criminal para el Arsenal y, de nuevo, salieron en la foto Xhaka y Willian.

Entre los dos perdieron un balón en la banda izquierda que demandaba mucha más contundencia y los 'foxes' no necesitaron mucho más. Tielemans puso la directa, Xhaka no llegó a dificultarle la acción y el ex del Anderlecht batió a Leno en el mano a mano con un disparo cruzado.

La diana, por el error repetitivo de Xhaka, llevó numerosas críticas al futbolista en las redes sociales, pero también tuvieron lo suyo el propio Willian, Elneny o Pablo Marí, quien se apartó de la acción.

Poco después del gol, el Arsenal pudo empatar en un penalti que en principio fue señalado y luego fue rectificado tras la revisión en el VAR a falta fuera del área.