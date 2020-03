"Un espectáculo como el derbi es una pena vivirlo a puerta cerrada"

El presidente del Levante, Quico Catalán, fue preguntado por 'EFE' en la gala del deporte Yo Soy Noticia por la posibilidad de que el derbi de este sábado se jugara a puerta cerrada, como finalmente se ha confirmado este martes, y aseguró que, aunque es "una pena, hay que ser responsables".

"Un espectáculo como este es una pena vivirlo a puerta cerrada, pero tenemos que ser responsables en este sentido y al final lo que tiene que primar por encima de todo es la seguridad y la salud de las personas. Si se toma algún tipo de decisión en ese sentido hay que respetarlo, porque se toma no para molestar, no para fastidiar, sino por responsabilidad", explicó.

El Consejo Superior de Deportes ha anunciado este martes que las dos próximas jornadas de Primera y Segunda División se van a jugar a puerta cerrada, mientras que en Italia se decidió el lunes suspender el campeonato de fútbol hasta el 3 de abril.

El presidente del club levantinista se mostró partidario de seguir jugando el campeonato, aunque sea a puerta cerrada, antes de suspender la competición.

"Siempre voy a preferir que el campeonato no pare. Si al final se tomara una decisión en ese sentido, hay que intentar dotar de coherencia y lógica las decisiones, que seguro que lo van a hacer. Pensar no solo en el corto plazo, sino también a largo plazo y por supuesto que la salud de las personas no corra ningún peligro. Y a partir de ahí, dejarnos llevar y aconsejar por los que realmente entienden y saben de esta historia", apuntó.

En el pano meramente deportivo, Catalán se mostró esperanzado en que el Levante sea el primer equipo capaz de ganar en Mestalla en el campeonato liguero esta temporada y valoró que los derbis en Primera se estén convirtiendo en algo habitual en las últimas campañas.

"Lo bonito es que nos estamos acostumbrando a que sea algo normal y hay que valorar mucho que año tras año nos estemos acostumbrando a ir a Mestalla y a recibir al Valencia en la máxima categoría, es algo que tiene mucho mérito", concluyó.