Un estreno rockero y goleador en la MLS

Los estadounidenses saben cómo convertir todo lo que les rodea en puro espectáculo. La NBA y la NFL son claros ejemplos de ello y la MLS no se iba a quedar atrás.

Esta temporada en la Liga se estrenan dos nuevos equipos. Uno de ellos es el Nashville SC, de la ciudad homónima. El conjunto amarillo comenzó su andadura en la MLS ante Atlanta United, uno de los equipos más potentes del campeonato.

Para hacer frente al poder de Atlanta, la ciudad de Nashville invocó a su mejor elemento. Varios grupos de rock tocaron en la previa del partido ante unas gradas abarrotadas.

No en vano la ciudad es conocida como 'Music City'. Grupos como Judah and The Lions o la vocalista y guitarrista de Halestorm Lzzy Hale hicieron las delicias del público.

Debió servir para algo, pues el Nashville pudo sobreponerse al tanto inicial de Atlanta y antes de la media hora marchó su primer gol oficial en la MLS. Walker Zimmerman, que ahora tendrá su nombre en la historia del club y de la MLS, aprovechó un balón suelto dentro del área.