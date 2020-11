Un ex árbitro, sobre el VAR: "Ahora se simula menos, pero se exagera más"

El videoarbitraje llegó al fútbol para cambiarlo, aunque aún está en proceso de mejorar el deporte. El ex árbitro internacional Antonio Jesús López Nieto habló de lo que ha aportado la herramienta a sus colegas en 'Área Malaguista', de '101TV'.

"El VAR ha cambiado el fútbol. Ahora se simula menos, pero se exagera más. Ahora hay menos piscinazos, el jugador espera a que haya un contacto y, cuando se produce, exagera, protesta, llama la atención, porque sabe que el VAR va a estar atento a lo que le han pedido en el campo", lamentó.

López Nieto puso como ejemplo el penalti de Lenglet a Ramos en el 'Clásico': "Si lo analizas fríamente, ¿un agarrón a un contrario es penalti? Si en la tele veo un agarrón, tengo que llamar al árbitro; si no lo hago, estoy prevaricando. Reglamentariamente, legalmente, es penalti. Aunque por dentro digas 'Dios mío, vaya penalti he tenido que pitar’'. Ahora prima la exageración, no la simulación".

Quien fuera árbitro en una Eurocopa y un Mundial reconoció que ni los árbitros se ponen de acuerdo a veces. "Hay jugadas que, cuando se plantean en una reunión de árbitros, estamos a un 50% - 50% o 60% - 40% de si es falta o no. Hay jugadas que son grises y sobre las que se puedan dar las dos decisiones y no por ello son decisiones erróneas", concluyó.