Un ex compañero de Mbappé en el Mónaco contó por qué se reían de él

Podríamos decir que a veces, con sus regates, sus golazos o su gran superioridad, Kylian Mbappé se ríe de sus defensores y sus rivales. Sin embargo, no siempre ha tenido ese poso de autoridad del que goza hoy en día.

Lo dejó claro Guido Carrillo, ex compañero del delantero parisino en el Mónaco, revelando durante una macrocharla con 'FOX Sports' con viejas glorias del fútbol argentino por qué se reían de él.

"Así es, me reía. Venía de jugar una Eurocopa Sub 18 o algo así, donde había andado muy bien, y subió al primer equipo. Pero venía con la madre porque no tenía carné y se reían los muchachos", desveló.

Más allá de la anécdota, Carrillo constató que pronto pudo ver que había en él un jugador de mucho nivel: "Ya te dabas cuenta de que era diferente, volaba".