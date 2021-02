Un ex del Nápoles se enfrenta a Gattuso

El Nápoles quedó eliminado de la Coppa tras perder ante el Atalanta por 3-1 en Bérgamo. La situación del equipo de Gattuso no es la mejor y además recibe sábado a la Juventus en la jornada 22 de la Serie A. Va sexto y necesita puntos para consolidarse en los puestos europeos.

Entretanto, el ex futbolista y leyenda del equipo napolitano José Altafini concedió una entrevista a 'TuttoMercatoWeb' y no dudó en atizar con dureza al actual entrenador.

"Gattuso heredó el equipo de Sarri y Ancelotti, y no hizo mucho más. Podría haber apuntado al título de Liga, pero en los últimos tiempos ha empeorado", dijo.

También atacó a la gestión del club y a su mandatario. "¿De Laurentiis? Ya no hay presidentes como los de antes. Antes no venían a los vestuarios, ponían a hombres importantes a negociar y dirigir. Ahora lo hacen todo ellos: echan a entrenadores, suman récords de despidos, etc. El mejor directivo del Nápoles fue Roberto Fiore, pero nadie lo dice", concluyó.