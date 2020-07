Un ex directivo del Salamanca UDS aseguró que "no volvería" por el racismo en España

David Izazola, ex futbolista mexicano y ex director general del Salamanca UDS, aseguró en un directo de Instagram que "no volvería" al club. ¿Por qué? Según él, por el "racismo" existente en la provincia... y en España en general.

"No volvería, pero fíjate que no por la oportunidad laboral que estuvimos ahí viviendo. Es muy complicado. Dicen de los nacionalistas, pero ellos son muy localistas... Si eres mexicano, hay temas de racismo, no solo por el color de piel, también por ser latino y por tu lenguaje, por todo", explicó.

Aun así, Izazola creía en el proyecto del Salamanca UDS y defendió lo creado: "Fue interesante para mí ser director de marketing e hicimos una campaña de abonados y la estrategia de comunicación, también el tema del cambio de nombre".

"Hay un tema entre Salamanca y Unionistas, que es la constante lucha de decir quién es la UDS; y el Salamanca es la antigua UDS, el verdadero, el real... y lo disfruté siendo director de marketing durante cuatro meses y luego director general", explicó.

Tras recibir las críticas de un aficionado por sus palabras en su directo, Izazola matizó: "En ningún momento esto se habló de la afición o del equipo, hablamos en términos generales del país. Yo estoy sumamente agradecido con el club, dueño y directiva, inclusive comenté que es una de las mejores ciudades en las que he vivido pero solo ven lo negativo. Una lástima".