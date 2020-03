Un ex médico del Madrid advirtió de los peligros tras el parón

Los futbolistas deben seguir una rutina estricta en sus casas. Los clubes se han encagado de ponerles deberes para el tiempo que el fútbol esté parado.

Es la mejor forma de asegurarse de que mantienen la forman. Ximo Mas, quien fuera en su día médico del Madrid, dio su opinión sobre el parón y advirtió de los peligros que puede acarrearle a los jugadores.

"Lo mejor es que se hayan aplazado las finales de la Champions y la Europa League. Cuanto más tiempo haya, mejor para prevenir lesiones. Seguro que los clubes ya están estudiando la mejor manera de regresar, si es que se vuelve, para reanudar la competición de la mejor manera", dijo.

Y lo que es más importante: los jugadores deben mentalizarse que, tras el parón, no van a jugar un amistoso, sino un partido de altura. "El Madrid va a volver con un partido a vida o muerte contra el City. No es lo mismo que estar de vacaciones, tener tres semanas de pretemporada y jugar cuando ya has disputado antes varios amistosos", opinó.

Sea como sea, Ximo Mas espera que el Madrid se proclame campeón de Liga una vez vuelva la competición. "Espero que reaccione y se lleve el título", concluyó.