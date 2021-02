Un experto explicó por qué la Real sí tendrá que jugar en Old Trafford

La Real Sociedad ya mira a ese cara a cara que tendrá ante el Manchester United en la Europa League. El partido de ida se jugará en Turín y no en San Sebastián por las medidas que se exigen entre países por la incidencia del COVID-19.

Sin embargo, el duelo de vuelta parece que sí se disputará en Old Trafford y, por tanto, el United jugará con cierta ventaja al jugar en casa -aunque sin afición- uno de los dos encuentros de la eliminatoria. De eso habló Toni Roca, experto en fútbol Himnus y del Sports Law Institute, con 'AS'.

"Si el club del país que pone esas medidas no busca una alternativa, le penaliza dándole el partido por perdido por 3-0. En este caso, hablamos de que la Real sí tiene que buscar una sede diferente porque el Manchester no puede entrar en San Sebastián, pero no el equipo inglés porque su Gobierno sí permite entrar en el país", explicó Roca.

"La norma es muy clara, y dice que los partidos deben celebrarse en los campos de los equipos que disputan las eliminatorias. Salvo que haya alguna restricción, y como en el caso del Manchester United no las tiene, no ve motivos la UEFA para exigirle un cambio de sede", añadió.

Y cerró sobre el tema con su punto de vista: "Si realmente la Real tiene que someterse a las mismas condiciones que todos los ciudadanos el partido no podría disputarse. Lo que a mi juicio no es lógico es que el Gobierno no haya autorizado que el partido de la ida se dispute en Anoeta".