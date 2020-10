Un futbolista australiano cree que es hora de retirarse... ¡con 80 años!

Peter Webster, nacido en la localidad inglesa de Preston en 1940, descubrió el fútbol a los 15 años después de que su familia se trasladara a Gales. Ahí comenzó una carrera deportiva que no acabará hasta este domingo.

No estamos locos y él tampoco. Este jugador inglés, pero afincado en la localidad australiana de Wollongong desde 1981, aún da sus toques en el Figtree Football Club a sus 80 años. Y es ahora cuando cree que puede ir siendo hora de retirarse.

En un reportaje para la 'BBC', el propio Webster narra que jugó en varios equipos de la Liga de Gales entre los 20 y los 30 años antes de trasladarse por trabajo al otro lado del mundo junto a su esposa Moira y sus tres hijos.

"No soy muy bueno corriendo", bromeaba Webster: "A veces me encuentro con jugadores de otros equipos y me dicen 'esta es la tercera vez que te veo correr esta semana, debes disfrutar con ello'. Y les dijo que no, que yo solo disfruto jugando al fútbol".

"En mis primeros años jugando, me despertaba el domingo lleno de moratones y se me iban el lunes. Ahora los moratones me aparecen el lunes y desaparecen al sábado de la semana siguiente", continúa con buen sentido del humor este veteranísimo (y se queda corto) futbolista.

En otra conversación con 'ABC', Peter Webster asegura que no quiere que los rivales aflojen por encontrarse con él. Incluso abronca a sus compañeros cuando tratan de defenderle de los rivales.

"A veces, cuando me golpean les oigo decir: '¿Por qué le das? ¡Que tiene 80 años!'. Pero cuando estás compitiendo te olvidas de la edad, estás en el campo y es así como quiero que sea, me molesta muchísimo que alguien retire la pierna", insiste.

Aun así, Webster reconoce que su aportación al equipo se ha ido reduciendo con los años. "He estado pensando en retirarme durante mucho tiempo y sé que ya no puedo dar mucho", concluye en una semana donde colgará definitivamente las botas tras 65 años de carrera.