Un futuro sin Gareth

El Real Madrid es consciente de que Gareth Bale no entra en los planes futuros de la entidad. Y el galés, también. Ambas partes tienen claro que el nombre del extremo no se dirá demasiadas veces más por megafonía en el Bernabéu.

'AS' asegura que los 'merengues' ya no plantean otro escenario posible que no sea su adiós. Las continuas lesiones le han impedido rendir de forma regular, pero sus apariciones esporádicas este curso tampoco han sido determinantes.

El coronavirus ha hecho que en la planta noblr tengan que adelantar ciertos pasos de planificación. Uno de ellos es la continuidad de Zidane, lo que deja con mínimas opciones de participación al galés.

Al margen de sus problemas físicos habituales, su apatía, su 'preferencia' por el golf y las polémicas declaraciones que suele hacer su agente le apartan de forma definitiva del Real Madrid.

En la Premier, el atacante sigue teniendo un gran cartel. Tanto Chelsea como Tottenham han sido relacionados recientemente con el futbolista, si bien el United tampoco pierde de vista a un jugador que siempre gustó en Old Trafford.