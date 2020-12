Un "grave problema de salud" aparta a Secretário de los banquillos

Malas noticias las que nos llegan desde Francia. Carlos Secretário, que hasta ahora comandaba el banquillo del US Cretéil-Lusitanos, abandona su cargo por cuestiones de salud.

El portugués fue el encargado de anunciar el viernes su decisión y especificó que se trata de un "grave problema de salud".

"Es un día muy triste para mí. El club me lo dio todo, pero tengo un problema de salud importante y necesito curarme. Si no estoy al 100%, es mejor no quedarme. La prioridad debe ser la salud", agregó.

Secretário dio la noticia en sala de prensa tras dirigir su último partido, en el que el US Cretéil-Lusitanos, que milita en la tercera categoría del fútbol galo, igualó a uno ante el Concarneu.

Por último, y casi con lágrimas, no quiso pronunciarse sobre cuándo regresará: "No sé cuánto tiempo estaré fuera del campo. Primero necesito hablar con mi médico. Quién sabe, tal vez algún día pueda volver aquí. Es una decisión muy difícil en mi carrera, pero amo mucho la vida".