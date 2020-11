El Madrid se aferra a algunos brotes verdes

Después de sufrir una goleada ante el Valencia en la última jornada disputada, el Madrid salió con ganas de comerse al Villarreal este sábado y en apenas dos minutos Mariano Díaz se dejó notar.

El hispanodominicano adelantó a los blancos, pero un penalti inocente de Courtois permitió a Gerard Moreno empatar el partido (1-1), un punto que sabe a poco al cuadro 'merengue'.

A pesar de verlo todo tan negativo, hay cosas positivas que se pueden extraer, tal y como recoge 'Marca'. La primera es que Mariano no ha perdido el olfato goleador a pesar de estar en el ostracismo bajo el mando de Zidane.

Hasta la fecha había jugado 14 minutos en Mestalla y ante el Villarreal dispuso de 85', aunque le bastaron dos minutos para volver a gritar gol tras el 'Clásico' del pasado mes de marzo.

Otro de los nombres propios fue Carvajal. El lateral, que regresó tras superar una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, dio la asistencia a Mariano y estuvo inconmensurable. Zidane echó de menos al canterano en el perfil derecho y su retorno deja más tranquilo al francés.

También hay que mencionar a Varane, duda hasta última hora, y a Nacho, que ocupó el lugar que dejó Sergio Ramos y que lo hizo francamente bien.

Y en relación al medio, Kroos, Odegaard y Modric formaron un tridente que sirvió para construir juego y también para destruir. No hay más que ver que entre los tres recuperaron 12 balones.

No hay mal que por bien no venga. Es cierto que al Madrid no le vale empatar, pero al menos se pueden extraen cosas que ayudan y mucho al futuro. El próximo miercóles llega la visita a Milán y no puede haber fallos.