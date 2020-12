Un juez declara en quiebra al ex madridista Drenthe

Problemas para Royston Drenthe. Esta semana, el Tribunal de Breda ha declarado en quiebra al actual futbolista del Kozakken Boys y le ha asignado un gestor.

Drenthe pierde así el control de su patrimonio ante las deudas que mantiene y su nula liquidez. Mientras no encuentre una solución, este gestor deberá dar permiso a las decisiones que Drenthe tome sobre sus posesiones.

Este jueves, el ex jugador del Real Madrid se mostró tranquilo en declaraciones para 'Voetbalzone', donde aseguró que este fallo puede deberse a una negligencia de su abogado, quien le recomendó no presentarse a las audiencias.

"No me asusto fácilmente por estas cosas. No conozco los entresijos y no sé exactamente qué está pasando, pero si es lo que creo que es, no es tan importante", aseveró Drenthe.

"Siempre estoy bajo lupa y se magnifica todo lo que me pasa, pero sé que se resolverá correctamente", continuó tranquilo el neerlandés, quien reconoció años atrás haber perdido mucho dinero tras ser engañado por sus agentes.

Aquella acusación se la hizo directamente a su representante Sigi Lens, quien le llevó al Real Madrid. "Sólo sabía que iba a ganar 1,8 millones de euros en mi primera temporada, nada más. Fue muy astuto y a partir de entonces tuvo todo controlado", dijo el zurdo de 33 años.

No obstante, 'Voetbalzone' también recordó algunas entrevistas donde Drenthe aseguró haberse dejado mucho dinero en multas de tráfico, mansiones, ex parejas, negocios que fracasaron e incluso en torneos de póker, como explicaba en una entrevista en 'Meet the players', videoblog del citado medio.