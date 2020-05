Un jugador confiesa haber matado a su hijo en un hospital

El fútbol y la sociedad turca han recibido una trágica noticia. El futbolista Cevher Toktaş ha confesado ante la policía ser el asesino de su hijo de cinco años, que se encontraba en un hospital.

Esta es la información que ha revelado el diario turco 'Daily Sabah'. Once días después ha sido cuando el futbolista lo ha contado todo, puesto que los médicos creyeron que el joven había fallecido a causa del coronavirus porque ingresó en el hospital con tos y fiebre alta.

"Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada", explicó el Cevher Toktaş, según el citado medio.

El jugador del Bursa Yildirim Spor admitió que su hijo no le gustaba y que no lo quería: "Desde su nacimiento nunca he amado a mi hijo menor. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba".

Ahora, el futbolista ha sido arrestado por las autoridades y será juzgado por un delito de asesinato de un menor con cinco años de edad.