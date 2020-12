"Un jugador del Atlético vale todo el Getafe, es la diferencia"

José Bordalás, entrenador del Getafe, destacó este miércoles "el magnífico trabajo" de su equipo contra el Atlético e insistió en que su conjunto fue "superior" a su rival "en muchas fases", pero lamentó la "falta de acierto" en las ocasiones y remarcó que la diferencia está en que "un jugador del Atleti vale todo el Getafe".

"La eficacia. Ahí está la diferencia. El Atlético es un equipo que desde hace algún tiempo se puede sentar en la misma mesa que los mejores equipos de Europa. Es la diferencia. Un jugador del Atlético de Madrid vale todo el Getafe. La diferencia está en eso. En juego hemos sido superiores en muchas fases. Hemos hecho un gran partido", valoró desde el estadio Wanda Metropolitano al término del choque.

"Nos ha faltado esa eficacia, porque hemos tenido las ocasiones contra el Atlético de Madrid, que no es fácil y menos de local que al Atleti se le generen situaciones de gol. Nosotros hemos sido capaces y nos ha faltado ese acierto, no sólo aquí. En muchos partidos de los que llevamos del campeonato nos ha faltado esa eficacia y quizá hubiéramos ganado algún partido más. No tengo ninguna duda", añadió.

Bordalás reiteró que su equipo hizo "un magnífico trabajo" ante el Atlético. "Jugábamos contra el líder del campeonato, un grandísimo equipo que está en un estado de forma fantástico y creo que en muchas fases del partido hemos sido superiores", recalcó.