Un jugador del Bergantiños, de Tercera, da positivo por coronavirus

Otro caso en el fútbol español, aunque no de una categoría profesional. El joven Yelco Alfaya, de 22 años, perteneciente al Bergantiños FC, anuncia que padece el COVID-19.

"Quizá no debería hacer esto pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. He dado positivo en COVID-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien", señaló el jugador.

Natural de Cangas, estuvo recientemente en el Campeonato de España de Regiones UEFA en Madrid, competición que la Selección Gallega logró ganar en la final a Andalucía. Anotó un gol incluso en el partido decisivo por el título.

Criado en la cantera del Celta de Vigo, fichó por el Bergantiños para este temporada. Nuevo caso de coronavirus en el fútbol español.