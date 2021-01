Un juvenil remata la semana del terror en River

Quién ha visto a River y quién lo ve. Tras su derrota este sábado frente a Independiente por 0-2, ha cerrado una semana para olvidar y que ha dejado a los de Gallardo muy tocados.

El 'Millonario' llegó a su encuentro ante Independiente en la Copa Diego Armando Maradona con ganas de redimirse de su dura derrota ante Palmeiras en la Libertadores. Sin embargo, Alan Velasco lo impidió, aunque fue realmente ayudado por Franco Armani.

En un césped de un Libertadores de América que todavía se siente extraño en las botas 'millonarias', los de Gallardo comenzaron el choque muy activos, pero fueron desinflándose con el paso de los minutos.

Velasco empezó su espectáculo en el 25', aunque minutos antes ya tuvo una ocasión muy clara ante Armani. El extremo argentino, que cuajó una gran jugada individual, sacó un misil teledirigido desde la frontal del área. El balón fue imposible para el arquero y colocó así el 0-1.

Ambos conjuntos brindaron unos 45' de mucho ritmo. La igualdad era la tónica de una primera parte que se encargó de empeorar el meta local.

En otro disparo desde la frontal del área de Velasco, este no atinó ni en fuerza ni en precisión. Sin embargo, el bote pilló descolocado a Armani y el balón acabó en el fondo de la portería en el 40'. Un tanto que hundió moralmente a River.

Gallardo intentó que su equipo reaccionara. Metió a dos de sus grandes activos como De la Cruz y Matías Suárez y buscó con ahínco una diana que subiese los ánimos de sus jugadores.

Por no intentarlo, no fue. Los 'millonarios' generaron mucho peligro en la segunda mitad, pero no acertaron en los últimos metros y no lograron perforar la portería visitante. Nacho fue el que estuvo más cerca cuando estrelló un balón al palo.

Al final, la desesperación en River fue patente. La semana que ha vivido es para olvidar. Ha quedado eliminado de la Copa Diego Armando Maradona y está con pie y medio fuera de una Libertadores de la que ha sido campeón y subcampeón los dos últimos años.