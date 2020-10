Un Madrid sin pólvora

En el último partido de Champions del Real Madrid frente al Borussia Mönchengladbach, Zidane recurrió a Ramos, Varane y Casemiro para buscar el gol del empate, algo que finalmente consiguió el brasileño, y demostró que no tiene variantes en la posición de '9' si Benzema no está enchufado., tal y como apunta 'AS'.

Además de Karim, el técnico francés tiene en su plantilla a otros dos arietes como lo son Mariano y Jovic. Sin embargo, el primero no cuenta para el entrenador, mientras que el serbio ha recibido muchas oportunidades y no ha aprovechado ninguna, mostrando una apatía a la hora de jugar que desconcierta a cualquiera.

El delantero francés está en sequía goleadora y Zidane no quiere usar otra alternativa que no sea la subida de Ramos al área rival si el partido está complicado. Si es verdad que el camero tiene una relación especial con el gol en los minutos finales, pero no siempre ha salido bien, como ya ocurrió algunas veces.

Mariano se quiso quedar en el Madrid a pesar de tener una oferta de cesión en el Benfica, pero el futbolista la rechazó. Este acto de madridismo no sirvió para que Zidane le diese una oportunidad, ya que todavía no ha ido ni convocado y no tiene pinta de que su situación cambie a lo largo de este curso.

Sin embargo, el caso más paranormal es el de Jovic. El jugador llegó al principio de la temporada 2019-20 y no ha demostrado nada en el equipo blanco. El ejemplo más clarificador fue el partido contra el 'Gladbach, cuando Zidane ni lo mandó calentar mientras su equipo necesitaba un estímulo para remontar el partido.

Con la falta de gol (y de goleadores) del equipo blanco, no sería extraño que el técnico echase un ojo en el Castilla. Hugo Duro está rindiendo de manera sobresaliente, un delantero que sale a diana por partido, justo lo que le falta al primer equipo. Con 20 años y experiencia en Europa con el Getafe, el delantero podría recibir pronto una oportunidad por parte de Zidane.