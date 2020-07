Un Málaga a medio gas le complica el 'play off' al Almería

El Almería lo tenía todo de cara para quedarse con la tercera plaza de la tabla y no lo logró. Se enfrentaba a un Málaga que no se jugaba más y que se plantó en el Juegos del Mediterráneo con el máximo de canteranos. Aun así, los locales no fueron capaces de imponerse, aunque sí que dispusieron de oportunidades para ganar.

El primer tiro de los 'indálicos', como evidencia de lo que les costaba entrar en el partido, fue de Coric más allá de la media hora de juego. El '19' fue la mejor arma de los suyos a pesar de su incapacidad arriba con un Barbero que no aparecía y un Appiah inefectivo.

Sí que funcionaba Lazo. Conforme mejoraban los suyos en búsqueda de la victoria que necesitaban, él se crecía. Pero no fue hasta la segunda mitad cuando llegó su mejor momento. En la primera, fueron los costasoleños los que llevaron la voz cantante y eso que no iban muy acelerados -muy sólido Lombán, que incluso buscó el gol arriba-.

Pero su defensa acabó dejando más espacios con el cansancio yendo a más y ahí es donde entró más incisivamente Lazo. Le regaló un gol a Barbero y se lo anularon por fuera de juego y, más tarde, dejó solo a Coric ante Gonzalo, que le ganó en el mano a mano.

Mário Silva le sacó del partido -junto a Coric- y la pólvora 'indálica' se disipó en pleno zafarrancho de combate. Los huecos atrás los aprovechó el Málaga para seguir haciendo daño -tiempo de añadido incluido-. Tuvieron el 0-1 Tete Morente con un zapatazo -paradón de Sivera- y Juankar con un pase al área que se desvió y casi entró -otro paradón de Sivera-, pero, al final, no se movió el marcador.