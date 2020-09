Un mes después de hacerle un doblete al Barça, ¡Coutinho marcó como 'culé'!

El Barcelona se marchó al descanso de su primer amistoso con victoria por 2-1. En la segunda mitad, Koeman cambió de once por completo y entre los segundos se encontraba Philippe Coutinho.

El brasileño fue el encargado de transformar el penalti que sirvió para aumentar la ventaja 'culé' sobre el Nàstic. Y lo hizo con serenidad, cierta 'paradinha' y engaño final al meta visitante.

Con este tanto, Coutinho protagonizó una curiosa situación. Y es que el atacante marcó con la camiseta del Barça menos de un mes después de hacerle dos goles y dar una assitencia en siete minutos al que ahora es su equipo.

Pese a que solo tuvo unos minutos en la recta final de aquel sonrojante 2-8 del Bayern, el ex del Liverpool tuvo tiempo para reinvindicarse ante el club que no le quiso. Y quién sabe si esos goles no fueron determinantes para que Koeman cuente ahora con sus servicios.