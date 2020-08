Un Nacional-Peñarol con dos viejos conocidos en los banquillos

Nacional y Peñarol se miden este fin de semana en la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, en lo que supone el regreso a la competición tras el parón impuesto por la emergencia sanitaria, decretada el 13 de marzo, cuando se conocieron en el país suramericano los primeros cuatro positivos por COVID-19.

Este duelo tendrá la particularidad de que Forlán deberá ver el juego desde su casa, ya que fue expulsado en la tercera fecha del Torneo Apertura por una supuesta agresión verbal al juez.

De esta forma, el entrenador aurinegro irá al centro deportivo Los Aromos para dar la charla técnica a sus futbolistas y luego partirá a su hogar para ver el partido junto a su padre, el también exjugador Pablo Forlán.

El enfrentamiento de este domingo, que es el tradicional de Uruguay y que tendrá como escenario el Estadio Centenario, volverá a medir al exdelantero y el exportero en su primer choque como entrenadores de los dos clubes más importantes del balompié local.

EL ÚNICO GOL DE FORLÁN ANTE MUNÚA

Viejos conocidos de la afición española, ya que hicieron en el país europeo una parte importante de sus carreras como futbolistas, y compañeros en diez ocasiones en la Selección de Uruguay -con la que jugaron el Mundial de Corea y Japón 2002-, ambos se han enfrentado en ocho ocasiones en España y su país natal, de las que Munúa ganó tres y Forlán dos por otros tres empates firmados entre ambos.

No obstante, el ex delantero marcó un gol al ex guardameta el 6 de enero de 2008, cuando era jugador del Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco derrotó por 0-3 al Deportivo de La Coruña, el entonces equipo de Munúa, en partido de Liga.

En los otros cuatro encuentros en los que coincidieron en el torneo español (Deportivo 1-1 Villarreal, 10 de abril de 2005; Málaga, 3-0 Atlético de Madrid, 30 de agosto de 2009; Atlético de Madrid, 0-2 Málaga, 31 de enero de 2010; y Atlético de Madrid, 4-1 Levante, 24 de abril de 2011) no hubo más tantos de 'Cachavacha'.

Se da la circunstancia de que Munúa, como portero del Levante, marcó un autogol tras un saque del rojiblanco Raúl García en este último partido.

DOS TROTAMUNDOS DEL FÚTBOL

Forlán llegó en la temporada 2004-2005 al Villarreal español procedente del Manchester United y allí permaneció hasta 2007.

Con el 'submarino amarillo', como se conocía a aquel inolvidable equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini entre 2004 y 2009, Forlán ganó la Copa Intertoto (2004), fue Bota de Oro europeo (2004-2005), Pichichi de la Liga española (2004-2005) y máximo goleador de la historia del club (2007).

Además, recibió el Trofeo EFE al mejor jugador latinoamericano de la Liga Española (2004-2005).

Al comienzo de la campaña 2007-2008 fichó por el Atlético de Madrid, donde quedó como ídolo eterno para la afición. En la entidad rojiblanca jugó hasta 2011, tras volver a ser Pichichi y Bota de Oro europeo (2008-2009), ganar una UEFA Europa League (2008-2009), una Supercopa de Europa (2010) y convertirse en uno de los 10 máximos goleadores en Primera División en la historia del club.

Fue también jugador del Independiente argentino (1998-2001), Manchester United inglés (2001-2005), Inter de Milán italiano (2001-2012), Inter de Porto Alegre brasileño (2012-2013), Cerezo Osaka japonés (2014-2015), Peñarol uruguayo (2015-2016), Mumbai indio (2016) y Kitchee de Hong Kong (2018).

En el caso de Munúa, su trayectoria en España abarcó una década, en la que jugó en el Deportivo de La Coruña entre 2003 y 2009, el Málaga (2009-2010) y el Levante (2010-2013).

Munúa había sido jugador del Nacional entre 1996 y 2003, cuando llegó a España, que abandonó en 2013 para firmar un año por el italiano Fiorentina y después regresar al conjunto tricolor (2014-2015) para acabar su carrera futbolística en casa.

En ese momento dio el salto a los banquillos y lo hizo en 'su' club (2015-2016) y posteriormente pasó por Liga de Quito.

También entrenó a dos equipos en España, el Deportivo Fabril (2017-2018) -filial del Deportivo de La Coruña- y el Cartagena, al que dirigió hasta finales de 2019.

LOS DUELOS EN URUGUAY

En los tres enfrentamientos que Forlán y Munúa vivieron en Uruguay, como delantero de Peñarol y entrenador de Nacional, respectivamente, dos terminaron en tablas y uno más fue triunfo de los tricolores.

El 8 de noviembre de 2015 empataron 1-1 en partido del Torneo Apertura, el 20 de enero de 2016 los tricolores ganaron un amistoso, la Copa Antel, por 3-1, y el 15 de mayo de 2016 Nacional y Peñarol igualaron 2-2.

Nunca más Forlán volvió a marcar ante Munúa. Por ello, si Peñarol se impone este domingo como visitante ante Nacional, el exdelantero firmaría un 'gol' simbólico ante el exguardameta y sumaría su tercer triunfo sobre su ex compañero de selección e igualaría los duelos particulares entre ambos.