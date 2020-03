Un no-fichaje del Barça raja de Bartomeu: "Que se calle y se meta en la cueva"

Juanfran pudo fichar por el Barcelona a comienzos de 2017, cuando Aleix Vidal se rompió el tobillo en Vitoria. Una situación parecida a la de Dembélé y Braithwaite. La operación no acabó produciéndose.

"Yo creo que fue un poco la situación, quedaban diez partidos y no tenía mucho sentido. Solo podía jugar la Liga. No podía jugar Copa, ni Champions. Para mí, hicieron lo correcto. Y mira que parecía que iba a firmar, que estaba todo hecho y a última hora se cortó todo, pero hicieron lo correcto. No era muy normal gastarse ocho millones de euros, que es lo que iban a pagar, para contratar un lateral derecho para diez partidos con el que después del verano no iban a contar. Y mira que fui yo el que salió pediendo, pero esto es fútbol, esto es un negocio e hicieron lo correcto para el club, en mi opinión", desveló Juanfran.

Para entonces ya había lanzado un par de perlas contra Bartomeu, presidente del Barcelona, unque no por su fichaje frustrado, sino por su gestión y el asunto de las redes sociales. "¡No veas, Bartomeu, vaya fenómeno! ¿Está ahorrando para el Barça o para las redes? Bartomeu es mejor que calle ahora y que se meta en la cueva, que deje pasar el tiempo y ya está", comentó en la citada emisora.

Y eso que el presidente no tuvo que ver en su no fichaje. "Ahí no tendría que rajar de Bartomeu, él no tuvo la culpa. La rajada a Bartomeu es porque está haciendo las cosas mal. Yo cuando fallo un control o me comen la tostada en el segundo palo pues me rajan", declaró en 'Radio Marca'.

Turquía y el coronavirus

Recuperado de una lesión de rodilla, justo cuando iba a jugar el campeonato tuvo que suspenderse por el avance de la pandemia. "Estoy tranquilo, soy indiscutible, solo me ha parado el cruzado. Yo de rajar, lo que queráis", bromeó.

Entiende que a los futbolistas le recorten los sueldos en esta crisis, no tanto a los trabajadores de a pie. "Nos pasa a los futbolista, a los que trabajan a los restaurantes y les pasa a todos. Evidentemente, una reducción del 70 %, al futbolista probablemente le haga mucho menos daño que a un albañil. Prefiero que me lo quiten a mí que se lo quiten a mi hermano, a mi padre o a mi primo, que son albañiles. Prefiero que me lo quiten a mí, que seguro que no tengo problemas para seguir viviendo con ese 70%", afirmó.

Se adapta a lo que hay: "No es lo mejor, pero hay que adaptarse. Soy el primero que, cuando esto vuelva, quiero que sea con todas las garantías de seguridad para todos. Si hay que adaptar este año y el siguiente, se hará, pero hay que acabar la Liga como sea. Lo primero es la salud y a partir de ahí mirar y buscar las soluciones, si hay que perdonar contrato habrá que hacerlo. Lo primero no es el dinero, lo primero es la salud, Como si hay que empezar en agosto y empezar la siguiente temporada en septiembre. El virus nos está quitando mucho, pero no nos va a quitar acabar las Ligas. Hay que adaptarse. Todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo y los futbolistas no van a ser menos. Lo que no puede ser es que haya habido seis o siete meses de esfuerzo y se acabe, no sería justo", declaró el lateral.

Y especificó en el caso del Olympique de Lyon, que pide la anulación de los campeonatos al tiempo que pone en paro parcial a futbolistas. "Si un club te pide acabar contrato, evidentemente el futbolista va a pedir algo a cambio. ¿El Lyon quiere hacer un ERTE? El Lyon lo que quiere es que acabe la Liga porque la temporada que está haciendo es lamentable. El Lyon quiere que valga la clasificación del año pasado, que entró en Champions y creo que este año no están ni en puestos europeos. Querer beneficiarse de esta situación es lamentable", aseveró en 'Radio Marca'.