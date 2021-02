Un nuevo prodigio debutó con el United

El United no cede y mantiene la persecución sobre el City. Los 'red devils' sumaron una victoria importante ante un Newcastle que fue capaz de plantarle cara hasta el minuto 57.

Al margen de los tres puntos, la noticia para el equipo de Solskjaer fue el debut de Shola Shoretire, un chico de apenas 17 años y 19 días que se enfundó por primera vez la elástica del primer equipo.

El noruego le dio la oportunidad cuando apenas faltaba un minuto para el 90' y sustituyó nada más y nada menos que a Marcus Rashford, otra de las joyas que salió de la academia del United.

Shola ya apuntaba maneras en el Sub 23 después de sumar seis goles y tres asistencias en apenas 14 partidos. Este domingo, el joven se convirtió en el jugador 240 que se gradúa.

Pocas horas después del encuentro, Rashford le dedicó unas emotivas palabras en Twitter: "Valora este momento para siempre, hermanito. Tu familia debe estar muy orgullosa".

