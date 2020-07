Un pleno habitual que se ha vuelto misión casi imposible

No nos engañemos. Los dos 'gordos' de Portugal son el Oporto y el Benfica. Y ellos se empeñan en demostrarlo cada año. Pero sí que es cierto que la diferencia entre estos y Sporting CP y Sporting Braga suele ser menor que entre este y el quinto clasificado. E incluso en la Copa se pudo comprobar el año pasado, con unas semis entre ellos que monopolizaban las competiciones.

Sin embargo, este año están ocurriendo ciertas cosas extrañas que han hecho que el Rio Ave, con 50 puntos, esté solo a tres y seis, respectivamente, de 'arzobispos' y 'leones'. O el Famalicao, que dio mucho que hablar, que ya lleva 49 puntazos.

El claro ejemplo de este 'bajón' de los grandes está en los resultados. Pero más concretamente llama la atención la relación de resultados de los cuatro equipos en cada jornada.

Antes era muy habitual que Oporto, Benfica, Sporting CP y Braga ganasen sus respectivos encuentros. Básicamente, era lo normal. Pero este curso estaba siendo menos asiduo el pleno de victorias de los grandes... hasta que llegó el parón. Y tras él, aún se ha empeorado el caso.

De hecho, de las 21 jornadas que se llevan disputadas, solo en seis se dieron cuatro triunfos a la vez de los equipos referidos. La última fue la 22, allá por el mes de febrero, cuando el Sporting de Portugal derrotó por 2-0 al Boavista, el Braga venció por 3-1 al Vitoria Setúbal, el Oporto ganó por 1-0 al Portmonense y el Benfica se impuso por 0-1 al Gil Vicente.

Y ya no es solo que no se dé el pleno. Es que, por ejemplo, en la primera fecha tras el parón, no ganó ni uno solo de los considerados grandes.

Esta jornada tampoco podrá ser tras el pinchazo del Benfica (1-1) ante el Famalicao. Así que toca seguir esperando y ver si los titanes lusos recuperan su altura.