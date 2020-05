Un portero pretendido por Mou se retira con 24 años por las críticas

Aunque la gran mayoría afirma sin duda que ser futbolista sería el gran sueño de su vida, no todos lo ven así. Al menos es lo que le sucede a Ted Smith, quien estos días ha anunciado formalmente su retirada del fútbol pese a contar con solo 24 años.

Pero no, no es una cuestión de lesiones, sino algo más psicológico. Hablamos, según las propias palabras del ya ex portero del Southend, de un adiós por culpa de no saber digerir las críticas a su juego.

"Los partidos deberías disfrutarlos y yo lo intenté. Lo intenté muchas veces, pero no pude. Tengo miedo a jugar un partido desde hace mucho y no puedo apagarlo. Después de los encuentros miraba las redes sociales y veía lo que la gente decía. El 90%de las veces no había nada, pero siempre veía dos o tres comentarios negativos después de un mal partido y me quedaba con ellos", comentó en una entrevista al 'Telegraph'.

Tras mucho tiempo reflexionando, Smith se animó a dar el paso a un costado: "No era yo. No lo disfrutaba. Adoro el juego y el entrenamiento, pero la presión del partido me superaba. Ha sido mucho tiempo de valorar y tomar la decisión. En tu cabeza sabes que le vas a decir a la gente que dejas un trabajo que es el sueño de todos. Supongo que es lo más difícil".

Y aunque su carrera queda cerrada con solo 33 encuentros oficiales de clubes, hablamos de un chico que había debutado con las divisiones Sub 18, Sub 19 y Sub 20 de Inglaterra, y que en la última ventana de fichajes estuvo en la agenda de Mourinho para ir al Tottenham.

Ahora, al menos, confía en que su ejemplo anime a otros jugadores que sientan el mismo problema. "Seguro que hay más personas en esta situación. No sé cuantas. Espero que lo que digo pueda ayudar a otras personas a ver que hay más en la vida que pasar por el estrés de un partido de fútbol", concluyó.