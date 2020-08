¡Un primo de Messi desveló la posible razón del desgaste de Leo!

Todo lo que lleve ahora el nombre de Messi interesa. Y no digamos si nos referimos a la confesión de un primo del '10' acerca de por qué el argentino quiere irse del Barça.

Para Maximiliano Biancucchi, la razón es clara y tiene que ver con la mala gestión en política de fichajes del club en los últimos años. Así, al menos, lo dijo en declaraciones con la citada emisora.

"El Barça no ha tenido grandes contrataciones en los últimos años o ha tenido un equipo descompensado. No puede ser a la hora de contratar que acabes utilizando a Semedo de lateral izquierdo. ¿Cuánto tiempo hace que no tiene un delantero que le haga sombra a Suárez?", criticó.

"Realmente no sé qué sucedió. Es lo que observo desde fuera. Estas cosas quizás han desgastado la cabeza de Leo", agregó el ex jugador y agente de futbolistas.

Además, Maximiliano le mandó un consejo a su primo a través de las ondas: "No tiene que pensar en jugar con amigos. Tiene que buscar un lugar donde sea feliz. Si fuese feliz en Barcelona, se quedaría allí".

"Esa felicidad, si por algún motivo ya no está, tiene derecho a buscarla en otro destino. Si analizamos que quiera irse y no se vaya libre del Barça, le quedará un dinero al club, es un gesto noble de él. Esto es placer, cuando dejas de tener placer, pierdes la magia, aunque yo pensé que nunca se iría", concluyó.