Un puntito en La Rosaleda con un puntazo de polémica

Con solo un punto de diferencia en la tabla, Málaga y Tenerife midieron sus fuerzas este domingo y terminaron repartiéndose un punto que no sacia a ninguno de los dos equipos. El 'play off' de ascenso continúa alejándose...

Menos aún le supo al cuadro andaluz, que fue por delante en el electrónico durante la mayor parte del partido y vio cómo el 'Tete' firmaba el 1-1 en el último tramo del encuentro. Y además, con polémica, mucha polémica. Los de Sergio Pellicer protestaron sobre el verde, la afición lo hizo en redes.

Este hubiera podido suponer el cuarto triunfo del Málaga en cinco jornadas, por lo que las sensaciones no hubieran podido ser mejores. El Tenerife, no obstante, fue mejor durante la segunda mitad y encontró, por un medio u otro, el premio que mereció.

El choque comenzó con un ritmo algo frío a pesar del calor de la Costa del Sol. Los 'chicharreros' ahogaban la salida del balón desde atrás de los locales, que volvían a valerse de sus recuperaciones en campo contrario para generar peligro sobre la portería de Dani Hernández.

Y así, en el ecuador del primer tiempo, los 'boquerones' elaboraron una buena jugada que Luis Muñoz culminó con el primer tanto. Jozabed filtró al espacio, Jairo sirvió desde el perfil diestro y el malagueño abrió la lata llegando desde la segunda línea.

Pudo empatar el Tenerife con un remate de Gio Zarfino que se fue al travesaño, aunque lo cierto es que el 'Tete', más allá de esta ocasión, apenas había puesto en aprietos Juan Soriano, que entró en la alineación titular en el lugar de Dani Barrio y realizó un partido correcto.

Tras el paso por los vestuarios, los de Luis Ramis fueron incrementando el ritmo del duelo y, ya en el último tramo, lograron instalarse en el campo rival. Fran Sol y Shashoua probaban fortuna y el guardameta local despebaja el peligro como podía.

Hasta que, en el 79', Bruno Wilson prolongó un envío desde el córner y Ramón Folch, con la plancha, se anticipó a Soriano y mandó el balón a las mallas. Algunos protestaron falta, otros reclamaron juego peligroso, pero lo cierto es que el colegiado ni siquiera revisó la acción en el VAR y el tanto terminó subiendo al electrónico.

Siguió intentándolo el Tenerife durante los últimos instantes. Folch pudo incluso consumar la remontada, pero el 1-1 reinó en el marcador cuando el colegiado decretó el final. Se alejan las opciones de alcanzar el 'play off' de ascenso para los dos equipos.