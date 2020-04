"El Numancia es uno de los clubes más honrados"

Raúl Ruiz Benito. Del césped en el estadio de Los Pajaritos, a la televisión. Ahora en 'Movistar'. Moisés Israel Garzón, abogado y experto en 'marketing'. Presidente del CD Numancia, camina por su segundo año de mandato.

En una conversación con la 'Agencia EFE', ambos construyen el perfil de un club humilde. El club de Soria, famoso siempre en los despachos del fútbol por cumplir con sus pagos. Y referente de esa España vaciada, que presume de equipo con valores.

Raúl Ruiz recuerda el día que Soria abrió los informativos en la famosa eliminatoria de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Y el abrazo que dio a Miguel Ángel Lotina por el ascenso a Primera, siendo ya periodista. Moisés Israel narra la vinculación de la gente mayor, de sus socios más antiguos -427 con más de 70 años- con un CD Numancia que está ahora más que nunca conectado con sus casas.

Pregunta: Raúl Ruiz luce su camiseta ‘vintage’ con orgullo por sus 75 años. ¿Qué piensa usted como presidente cuando le ve presumir de camiseta?.

Respuesta (Moisés Israel): Se producen dos sentimientos encontrados. El primero, el de absoluto orgullo por representar a un club con 75 años de historia, ¡y qué 75 años!, especialmente los últimos 25. En segundo lugar, un poco de desazón por no haber podido celebrarlo presencialmente, como teníamos todos la ilusión de hacer en el partido contra el Real Oviedo y que desgraciadamente lo tuvimos que celebrar virtualmente en una maratón de 12 horas de contenidos digitales.

Por lo tanto, sentimientos encontrados, pero por supuesto prevalece el orgullo de los 75 años y de ser el presidente del Club Deportivo Numancia.

Pregunta: Raúl, usted formó parte del equipo en aquel famoso partido del FC Barcelona y aquellos días maravillosos con la Copa del Rey. Aquello le cambió la vida.¿Cómo los recuerda?

Respuesta (Raúl): Yo he tenido la suerte de, en el equipo de mi tierra, el Logroñés, subir de Segunda B a Primera División, que para mí era un logro por ser de allí y ser el único canterano. Pero lo vivido con el Numancia es extraordinario, es lo más grande que yo he vivido en el fútbol, sin duda. Si hablas con mis compañeros te dirán lo mismo. Es algo que estaba fuera del guión, tu compites en una liga y puedes ascender o descender, pero esto fue el David contra Goliat, como se tituló en muchos medios.

Esa comunión entre Soria, la afición, el equipo, el cuerpo técnico, la directiva… eso fue muy grande; se me ponen los pelos de punta. Yo siempre digo que eso fue el embrión de lo que el Numancia fue después.

P: En este momento tan duro que vivimos, especialmente las personas mayores, su club tuvo un bonito gesto con sus socios, ¿no?

R (MI): Nosotros tenemos 427 socios mayores de 70 años. Lo sabemos porque lanzamos una idea de que nuestros jugadores, cuerpo técnico, empleados del club y yo mismo llamamos a todos y cada una de estas personas mayores de 70 años para ver qué tal estaban. La verdad que fue una acción muy bonita, creo que fue incluso más gratificante para nosotros que para los mayores de 70 años, que la verdad que lo agradecieron mucho y se sintieron muy acompañados.

El Club Deportivo Numancia, por la zona en la que estamos, y especialmente Soria, es una zona de España con muchas personas mayores. Para hacerte una idea, nuestra edad media de socio es de 50 años; es probablemente de las más altas de España. Estas personas estaban preocupadas por todo lo que escuchaban y por lo que veían y porque Soria está siendo una de las zonas más afectadas, no en número porque lógicamente es una provincia pequeña, pero sí en cuanto a los ratios porcentuales de fallecimientos y de contagios, especialmente en residencias.

P: ¿Qué reto se marca en la presidencia del Numancia?

R (MI): Primero hay que hablar de los retos hace tres meses y los de ahora. Hace tres meses era mantener nuestra filosofía familiar, de humildad y ambición al mismo tiempo. Estamos completamente convencidos de que es el valor principal que tiene este club.

En segundo lugar, nuestra idea era la internacionalización, y lo sigue siendo. De hecho, nuestra academia internacional es nuestro proyecto estrella. Gracias a Dios hay otras partes del mundo que no tienen la afección del coronavirus como en España y por lo tanto ellos están funcionando casi con normalidad. Por lo tanto, esos proyectos se están abriendo y funcionando. Tenemos varios contratos firmados con futbolistas internacionales para nuestro Numancia C, que iniciará su andadura en el deporte provincial soriano la temporada que viene. El proyecto más ambicioso es el de internacionalizar la marca y nuestra academia.

Es cierto que, a partir de la nueva situación, el reto de la gestión es que, gracias a la situación tan saneada que tenemos, podamos mantenernos a flote en estos momentos tan turbulentos.

P: ¿Podría definir un perfil futbolístico y sociológico del CD Numancia?

R (RR): Más que un estilo futbolístico, hablaría de un estilo de filosofía de club. La honradez, creo que es uno de los clubes más honrados en los que estado en el que lo que se ha prometido se ha pagado y cualquier futbolista que haya pasado por el Numancia, que yo hablé hace unos días con algunos, destacan la seriedad de este club. Luego, la familiaridad. No es un club donde trabaje mucha gente, es un club donde todo es muy piel a piel, los problemas de uno son los problemas de otro y creo que esa es la base fundamental de este Numancia. Espero y deseo que lo haya vivido Moisés también en su reciente llegada a Soria, de cómo es la gente, la idiosincrasia del soriano con el equipo, y que lo esté viviendo en su piel para no perder esa identidad.

P: ¿Cuál es el momento más bonito de su carrera deportiva con el Numancia?

R (RR): Si te digo lo del partido de Copa es muy evidente. Hay un episodio, que yo ya fuera del Numancia trabajando en Canal +, jugaba el Numancia con el Recreativo de Huelva con Lotina en el banquillo y si ganaban ascendían a Primera División por primera vez en la historia del club. Para mí, que yo estaba al lado del banquillo, cuando terminó el partido y el Numancia había ascendido, Lotina vino a abrazarme a mí, que yo estaba con el micro, y nos fundimos en un abrazo de complicidad. Yo ya no estaba en el Numancia, bueno, yo siempre voy a estar, pero ese momento de la primera vez conseguir el ascenso a Primera División era como “joé, hace nada estábamos en Segunda División B que no teníamos ni ropa para entrenar y ahora estaba en Primera División”. Eso fue grandísimo.

P: Imagino que ver que los jugadores, años después, sienten el club con esta pasión, tiene que ser una motivación extra para seguir trabajando...

R (MI): Totalmente. Y especialmente Raúl. Ahora transmite algunos partidos del Numancia y cuando lo hace me siento absolutamente feliz, porque sigue dándonos cariño. Él por supuesto no quiere que gane ninguno, porque es su labor como periodista, pero sin duda el cariño que nos demuestra y que siempre habla bien de nuestro club y de nuestra gente la verdad es que nos encanta.

Todos los jugadores que han pasado por el Club Deportivo Numancia pueden decir que han cobrado y eso en el fútbol, después de 25 años que han sido muy, muy turbulentos, no lo pueden decir todos. Gracias a Dios, esta filosofía, como bien ha dicho Raúl, en los dos años que llevamos, la hemos interiorizado de una manera tal que ya ha calado y aquí se queda.

P: En el Numancia tiene mucha influencia la gente del norte, del País Vasco, La Rioja... históricamente le va muy bien ese perfil de futbolista. ¿Por algo especial?.

R (MI): Muchas veces la distribución de las Comunidades Autónomas no tiene que ver con la distribución del carácter de las personas. Sorias es una mezcla entre Aragón, Castilla la vieja y el País Vasco. Al final ese ‘mix’ de caracteres hace que los sorianos se sientan muy identificados con los vascos, y no solamente porque el anterior presidente fuera del Athletic de Bilbao(ríe), si no porque realmente los jugadores vascos se sienten felices en Soria, encajan perfectamente en la seriedad, la sobriedad, el clima… y se adaptan con una naturalidad total.

Es cierto que, como cada vez los jugadores son más profesionales, ahora tenemos varios andaluces, no voy a decir nombres porque tenemos varios y todos son extraordinarios, que se adaptan también.

R (RR): Y aparte son clubes que están cercanos a Soria, incluso muchos navarros han pasado por el Numancia. El último, aunque pertenecía al Athletic, fue Txomin Nagore, que fue una institución en el Numancia. Luego ha habido otros jugadores que han llegado al Numancia con hambre. Estuvo Javi Moreno, que después de irse al Alavés procedente del Numancia se fue al Milán. Han pasado jugadores importantes por Soria que han encajado muy bien. Ha habido argentinos que han rendido, rumanos que han rendido… creo que cómo se acoge allí a la gente influye; ese es el gran valor de este club y que tiene un mérito enorme porque somos muy pocos, es una provincia muy extensa, pero con pocos habitantes. Que haya estado tres veces en Primera División y que se mantenga en el fútbol profesional muchísimos años consecutivos tiene un mérito enorme.