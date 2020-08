Un resultado inconcluyente obliga a aislar a otro jugador del Almería

Los test dan positivo o negativo, y en un número mínimo de casos, su resultado es inconcluyente. Y ante la duda, con estos se aplica el mismo protocolo que si hubiera dado positivo. El Almería viajará a Girona con una baja inesperada por eso mismo.

La última batería de pruebas realizada a la plantilla y cuerpo técnico del Almería ha dado una inmensa mayoría de negativos... y un resultado no concluyente.

Y en esos casos se actúa como si de un positivo se tratara. Este miembro de la plantilla rojiblanca, cuya identidad no ha sido revelada, ha sido aislado del resto del equipo, y por tanto no viajará a Girona a disputar la ida del 'play off' de ascenso a Primera.

El club, concentrado desde el pasado domingo en un hotel de Almería por recomendación de LaLiga tras los positivos registrados en su plantilla a comienzos de agosto, confía en que este resultado no concluyente no afecte a la disputa del encuentro en Montilivi.