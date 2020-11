Un rival de enjundia para recuperar el paso

Redimirse de una derrota dura. El calendario de Liga, con partidos cada 72 horas en esta primera fase de la temporada, ofrece esta oportunidad al BeSoccer CD UMA Antequera este domingo 22 de noviembre, a las 18.30 horas (GOL), frente a ElPozo Murcia Costa Cálida. Otro oponente complicado.

Ya han pasado por el Pabellón Fernando Argüelles candidatos a ocupar los primeros puestos de la clasificación y a pelear por títulos como Palma Futsal, Viña Albali Valdepeñas y Levante UD. Ahora llega el turno de un cuadro murciano en línea ascendente tras un arranque un poco dubitativo tras alcanzar la final de la Champions y perder frente al Barça.

La formación dirigida por Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' presenta batalla ante todos los rivales, a pesar del último resultado en Ferrol, y, en especial, saca todo su arsenal ante los grandes poniéndoles contra las cuerdas. En esta jornada once busca progresar y transformar esas buenas sensaciones sobre el 40x20 en un meritorio triunfo que aporte moral para levantar el vuelo en la competición.

ElPozo Murcia Costa Cálida supone un reto de envergadura para el conjunto verde en casa. Con la exigencia existente esta campaña, cualquier punto en juego adquiere un valor especial y, más aún, si se consiguen ante uno de los históricos del fútbol sala nacional. Este conjunto afronta la cita después de encadenar dos resultados óptimos.

Pudo obtener su primera victoria como local ante Burela el pasado martes (2-1) después de no hacerlo con anterioridad contra Valdepeñas (6-6), Osasuna Magna (2-3) y Levante UD (5-6). A domicilio sí se ha mostrado más contundente y aún no conoce la derrota. Triunfo en Santa Coloma (1-2); en las canchas de Aspil-Jumpers Ribera Navarra (2-3) y en la del Real Betis FS (1-4); y un empate en Zaragoza (2-2). Todos estos marcadores, con dos jornadas aplazadas, le han colocado en la cuarta posición con 14 puntos.

Pocos días para asimilar la lección de perder en O Parrulo y el siguiente paso del plantel verde debe darlo hacia adelante y resarcirse por muy duro que sea la escuadra con la que se tope en el 40x20.

"Ya son muchos partidos de los que tenemos que mejorar y corregir, porque como no estés atento o concentrado, cualquier equipo te la puede hacer. O Parrulo es, ahora mismo, un rival directo tal y como está la clasificación y nos pasó por encima. Ahora viene un grande como ElPozo, un clásico de este deporte y va a ser un atractivo para todos los que lo vean por televisión al no poder asistir público. Estos son los partidos en los que los jugadores sacan garra y no hay que motivarlos mucho. Sé que el hecho de decirles con quién jugamos ya les motiva. Esperamos que tras estos encuentros que hemos jugado y nos hemos muerto en la orilla, esta vez seamos capaces de salir victoriosos y que salgan con la mentalidad de los choques grandes", analizó Moli.

Buscar el equilibrio y la regularidad no es una tarea fácil, pero ya están los guerreros universitarios trabajando en ella. La necesidad de puntuar obliga a sacar el botín de la victoria en casa, a domicilio y ante cualquier club de la máxima categoría. Se están dando multitud de resultados en los que los más potentes se dejan puntos y quitárselos a ElPozo es el cometido de este domingo en la Ciudad de los Dólmenes.

"Está claro que aunque salgamos y demos todo, tenemos que dar el 120%, mientras ellos estén al 90%, sino es muy difícil. Nosotros con los equipos grandes estamos sacando más puntos. Llevamos seis y tres son de la pista de Inter. Esperamos que este encuentro se nos dé bien, con la actitud correcta que demostramos en partidos y entrenamientos y que vayamos todos a una. Hay que sumar, porque los equipos lo están haciendo y nos quedamos atrás y luego es más complicado”, explicó.

Fran Serrejón se va a sentar en el banquillo murciano por la baja de Diego Giustozzi por gastroenteritis. Tampoco entra en la convocatoria Pol Pacheco sancionado y Rafa Santos con problemas físicos.

"Conociendo al entrenador y la entidad del equipo, espero un adversario agresivo que va a tener la referencia del partido que hicimos contra Valdepeñas y Levante y el que ganamos al Inter. El técnico se los va a mostrar para que sus jugadores no se relajen, porque normalmente medirte a un recién ascendido, a veces, hace que haya relajación y confianza que es lo que esperamos para aprovecharnos de ello, de ese posible relax de que el partido está ganado antes de disputarlo. Ojalá que sea lo contrario y, de una vez por todas, los puntos se queden en casa, empecemos a sumar y cojamos una dinámica positiva que es lo que nos va a hacer ir a cualquier pista y poder vencer", matizó el preparador malagueño.