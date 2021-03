Un rival de Haaland con Gibraltar: "Me esperaba más de él"

A pesar de que Noruega se impuso por 0-3 en Gibraltar, el partido no será recordado como uno de los grandes días de Erling Haaland. El jugador del Borussia Dortmund, que no se supo si iba a poder disputar el partido casi hasta el final por las restricciones en Alemania, no vio puerta ni hizo un partido demasiado especial ante el modesto conjunto gibraltareño

Aymen Mouelhi, el futbolista designado para marcarle, habló con 'El Transistor', de 'Onda Cero', del partido y confesó que el partido del astro le decepcionó un poco. "Me esperaba más de él", arrancó, aunque enseguida desgranó las virtudes del delantero en un partido gris para él: "Lo que más me impresionó es que, en cuanto le dejas un segundo, te hace un movimiento que te vuelve loco".

"Estos jugadores son 'top', hay que prepararse para jugar contra ellos. La consigna era no darle espacio o metros", continuó un futbolista nacido en Túnez y nacionalizado gibraltareño. Trabaja en la seguridad de los turistas mientras juega al fútbol y ya puede contar que mantuvo a raya al que es uno de los jugadores más deseados del momento y al que desearía ver en España: "Haaland encaja mejor en el sistema del Real Madrid que en el del Barça".

Y aunque su equipo pudo mantener a raya al astro, no sucedió lo mismo con una Noruega que se llevó un triunfo por 0-3 gracias a los tantos de Sorloth, Thorstvedt y Svensson.