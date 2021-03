El selecto club de los seis privilegiados con al menos 20 goles en Liga

El gol es el ingrediente principal de cualquier menú en el mundo del fútbol, pero no suele ser fácil de encontrar. Por ello, se tiene siempre en alta estima a aquellos futbolistas que lo consiguen con un chasquido. Nombres que cualquier equipo querría tener en sus filas. Privilegiados en el aspecto más complicado en este deporte. BeSoccer Pro nos ayuda a destacar a los seis principales artilleros de las cinco grandes ligas. Aquellos que ya suman al menos 20 dianas en el torneo doméstico.

Las ligas miden la regularidad, también en los 'killers'. Esa constancia también se debe prolongar a lo largo del curso para poder presencia en la tabla de máximos anotadores. Pero incluso entre los genios del gol existen diferencias. Robert Lewandowski no tiene rival, al menos por ahora.

El delantero polaco del Bayern de Múnich alcanza los 35 tantos -en 25 partidos- en la Bundesliga para quedarse a solo cinco del récord que fijó 'Torpedo' Müller en un curso. Cifras estratosféricas para el atacante que, a sus 32 años, no sabe lo que es bajar el ritmo. Está a otro nivel, una vez más.

Los números de Lewandowski pueden llegar a quitar valor a los de sus perseguidores. Pero no debería. Cristiano Ronaldo y Leo Messi, los dos genios que han peleado por tantos títulos colectivos e individuales durante los últimos años, comparten la segunda posición en este improvisado análisis de goleadores en las cinco grandes ligas. El portugués y el argentino dejan su marca, por ahora, en 23. El '7' lo ha logrado en 24 encuentros en la Serie A este curso. El '10', en 26 en LaLiga.

No paran de caerle piropos... y no es para menos. El curso de Erling Haaland da miedo para estar en un equipo que no consigue despegar como el Borussia Dortmund. Si los 21 goles del noruego adquieren valor, casi todavía más tienen los mismos de André Silva en el Eintracht de Frankfurt. Es, quizás, el menos esperado entre todos estos nombres. El portugués va camino de su mejor temporada de cara a portería, aunque ha alcanzado esa cifra en tres encuentros más que Haaland, que suma 21 en la Bundesliga.

Pese a las lesiones, Kylian Mbappé ha sido el último en ganarse su sitio en este meritorio rincón. El francés, tras su doblete frente el Lyon, suma ya 20 dianas después de 25 partidos en la Ligue 1. Varios pasos por delante de Neymar, que por ahora tiene en su casillero seis dianas tras 12 duelos en Liga. El brasileño, asiduo a la enfermería... más de lo esperado.

Llama la atención que ningún futbolista de la Premier League pueda tener presencia este selecto club. Mohamed Salah, por ahora el máximo artillero en el torneo inglés, es el que está más cerca de llegar a la veintena de goles (17).