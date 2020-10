Un Shakhtar casi 'low cost' ante el Real Madrid

El Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, se dejó media samba en Ucrania debido al COVID-19, que noqueó a la mitad de su plantilla.

"Vivimos en un atmósfera de miedo", comentó el portugués Luís Castro, técnico del Shakhtar, en vísperas del partido.

No es para menos. El coronavirus golpeó a once de sus futbolistas, que tuvieron que ser confinados durante dos semanas y no pudieron ni entrenar ni disputar partidos internacionales con sus selecciones.

En comparación con el equipo que disputó un partido de Liga el 27 de septiembre ante el Olimpik local o el que disputó en agosto las semifinales de la Europa League ante el Inter de Milán, a los 'mineros' les faltarán seis titulares.

Se trata de los brasileños Taison, Patrick y Moraes, que está nacionalizado ucraniano, y los ucranianos Stepankenko, Krivtsov y Matviyenko.

Es decir, el equipo ucraniano se ha quedado sin un central y un lateral (Krivtsov y Matviyenko); mediocentro (Stepanenko); centrocampistas ofensivos (Taison y Patrick) y su delantero centro (Moraes).

Tampoco es de la partida por el mismo motivo el centrocampista Fernando, mientras que Kovalenko, otro fijo en la mediapunta, y el ex sevillista Konoplyanka son baja por lesión.

El incombustible portero Andrei Pyatov también dio positivo por coronavirus, pero viajó a Madrid después de que su último examen saliera negativo.

Pese a las ausencias, el Shakhtar apabulló el sábado al colista de la liga ucraniana (5-1), el Lviv, con dos goles de Kovalenko y uno de Marcos Antonio, Deitinho y Solomón.

El Shakhtar es el tercer clasificado de la Liga Ucraniana con dos puntos menos que el líder, el Dinamo Kiev, que este martes debutó ante la Juventus en el Grupo G de la Champions.