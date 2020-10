Un superior Mallorca mantiene hundido al Alcorcón

El Alcorcón sigue de capa caída. Tras dos semanas sin competir por líos con el coronavirus, cayó ante un Mallorca serio y superior que fue de menos a más, pero que mereció los tres puntos que se ganó. Su dominio del centro del campo fue su argumento principal.

De Galarreta, Antonio Sánchez y Febas, con buen trato de pelota y las ayudas tan constantes como acertadas de Trajkovski, no dieron opción a la propuesta de Mere. Juanma empezó mordiendo y fue disolviéndose. Gorostidi jugaba bien, aunque no aparecía mucho, y Ale Llamas dio destellos que no fueron suficiente. Arriba, casi nada: Raíllo cortaba los balones más peligrosos.

Con la batalla vencida en zona medular, todo era mucho más fácil. Dos creadores de juego, de hecho, hicieron el primer gol. Una internada en línea recta de Antonio Sánchez le vino de perlas a De Galarreta para ponerle un pase en profundidad por alto que el '18' usó para fusilar a Dani Jiménez de volea.

Y eso que, antes, el Alcorcón podría haberse adelantado. Aunque los 'alfareros' fueron inferiores en términos generales, su arranque fue bueno, alegre. Obligaban a los isleños a intentar calmar el ritmo del duelo para no verse superados. Lo que faltó fue que aquel disparo de Hugo Fraile fuera a la red y no al palo.

Ese error no lo cometió Cardona cuando firmó el 0-2. Sastre, que hizo mucho daño durante todo el choque con sus internadas, le puso una bola rasa que aprovechó de primeras para doblar la distancia. En la segunda mitad, estuvo desacertado, pero su diana hace buena su actuación.

Mere Hermoso, ya con el marcador adverso en el luminoso, no fue capaz de hacer reaccionar a los suyos. Laure, que comenzó bien, fue desapareciendo. David Fernández y José León no estuvieron bien. El técnico introdujo a Boateng, Reko y al debutante De la Torre buscando frescura, pero no encontró más que otra derrota. Toca levantar el vuelo cuanto antes.