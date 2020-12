Un supuesto hijo ilegítimo de Maradona pide su exhumación

Son varios los hijos ilegítimos de Maradona, siendo Diego Sinagra el más famoso y Santiago Lara, quizá, el más joven de ellos. Este platense lleva un tiempo buscando ser reconocido por el ex futbolista, y su fallecimiento no ha mermado su determinación.

Es un viejo conocido de la prensa rosa argentina, y precisamente de ese modo se enteró de quién podía ser su padre, como él mismo confesó tiempo atrás.

Cuando era un adolescente se encontró con una fotografía suya, sacada de su perfil de Facebook, en la portada de una revista junto a una de Maradona. Tenía 13 años, y no le costó reconocerse en aquella fotografía pixelada para salvaguardar su intimidad.

Santiago Lara nació en 2001, en teoría de Natalia Garat y Marcelo Lara. Ella falleció en 2005 a causa de un cáncer de pulmón, y le reveló al supuesto padre de la criatura lo que ella creía que era la verdad, que Santiago era hijo de Maradona.

Le hizo prometer guardar el secreto hasta que el niño cumpliera 15 años, pero en 2014 ocurrió el incidente de la revista. Y todo se aceleró. Comenzó entonces su batalla por ser reconocido como hijo del 'Pelusa'.

Una lucha que el fallecimiento del ídolo argentino no ha desalentado. Así lo explicó, en el programa 'Non è la D'Urso'. "Estoy decidido a someter el cuerpo de Diego a la prueba de ADN. Desde 2014 iniciamos el proceso de reconocimiento. Quiero luchar por mi identidad", afirmó.

"No pediría que me exhumaran el cuerpo, pero si esta fuera la única solución para demostrar que Diego Armando Maradona es mi padre, al final me vería obligado a hacerlo", añadió Santiago.

Cuestionado por si Maradona sabía o no de su existencia, Santiago fue claro. "Creo que Diego sabía que era mi padre. Cuando era pequeño mi madre me llevó a su casa para presentarme. Sé que es difícil de probar, pero así fue", expuso.

"Estoy decidido a seguir adelante con esta historia porque desde que mi madre me lo presentó a los tres años, sé que soy su hijo", insistió el platense.