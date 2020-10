Un teatro hará un musical en honor a Cruyff en Países Bajos

Un teatro neerlandés anunció que estrenará en septiembre de 2021 un musical en homenaje a la leyenda del fútbol Johan Cruyff, fallecido en 2016.

La obra se representará en el teatro AFAS de Leusden, a unos 50 kilómetros de Amsterdam, y tendrá como título "14, el musical", en honor al dorsal que Cruyff llevó durante buena parte de su carrera.

El director de la obra, Tom de Ket, ha reflejado "la personalidad paradójica" del futbolista en un guion que trata "la ambición, el amor y la amistad, pero también los celos, la soledad y la traición", dijo el teatro en un comunicado.

"La historia de su vida es compleja y dramática y eso se presta muy bien al teatro", apuntó De Ket en una entrevista con la radio de la cadena pública neerlandesa 'NOS'.

El musical tocará los géneros del rock, la música clásica y el hip hop, y se desconoce qué actores serán los protagonistas. El que interprete a Cruyff no cantará, sino que se centrará en "hablar y jugar mucho al fútbol", dijo la ex portavoz del jugador y directora de la organización 'World of Johan Cruyff', Carole Thate.

El director del musical explicó que "todo el mundo sabe que Johan no podía cantar, por lo que sería ridículo" que su personaje lo hiciese, aunque añadió que "sus famosas frases sí se escucharán".

Una de las figuras principales en la obra será la mujer de Cruyff, Danny Coster, quien ejerció una fuerte influencia en su vida. "Su fuerte personalidad y sus opiniones abiertas contribuyeron a que aquel chico delgado de Betondorp -el barrio al sureste de Amsterdam donde se crio- se convirtiese en lo que fue", dijo el teatro.

Cruyff es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, desarrolló buena parte de su carrera en el Ajax y en el FC Barcelona, y falleció el 24 de marzo de 2016, a los 68 años, víctima de un cáncer de pulmón.