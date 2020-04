Un virus impidió al City hacerse con una joya de Ecuador

La chikungunya es un virus que se transmite por una picadura de mosquito y que puede producir desde fiebre hasta dolor fuerte en las articulaciones. Ello fue lo que impidió a Jordan Sierra realizar su sueño.

El futbolista ecuatoriano confesó que estuvo muy cerca de firmar por el Manchester City, pero que la picadura del mosquito le contrajo chikungunya y con ello se acabaron las negociaciones.

"Lo que te puedo decir es que sí fue verdadero lo del Manchester City, incluso ellos vinieron, cenaron conmigo, junto a mi agente y estuvieron ahí", confesó en 'Ecuagol' el ahora futbolista de Tigres.

Todo ocurrió en la etapa en la que Jordan Sierra se encontraba en Delfín SC, antes de macharse a México, donde ha estado en Lobos, Querétaro y Tigres.

"Me iban a ver jugar y en ese entonces me había dado tipo chikungunya que andaba en ese entonces, y yo no podía jugar. Pero lo que sí te puedo decir es que estuve con los del Manchester City", agregó Sierra.

Un fichaje, el del futbolista ecuatoriano, frustrado por un virus. A igual que el mundo del fútbol, en particular, y la sociedad, en general, se encuentran paralizados por el COVID-19.