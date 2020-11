Una bala más para el cargador 'perico'

El Espanyol quiere volver sí o sí a Primera División. En ese objetivo, Vicente Moreno trabaja con una plantilla confeccionada para ello. A falta de su partido de esta jornada, el cuadro catalán lidera la tabla en Segunda con 20 puntos tras seis victorias, dos empates y solo una derrota.

El técnico, además, está de enhorabuena. Al fin recuperará a Wu Lei, que estuvo fuera ante Rayo Vallecano, Mirandés, Tenerife y Ponferradina. Salvo sorpresa, formará parte de la convocatoria 'perica' para visitar al Málaga en La Rosaleda.

El atacante chino sí estuvo durante el inicio liguero. Firmó un gol y una asistencia en esos cinco partidos que sí pudo disputar. Cuatro victorias y un empate para el conjunto catalán con él sobre el campo.

Pese a su retorno, 'AS' asegura que no formará parte del once inicial. Todavía no está para un encuentro de tal exigencia, aunque sí podría tener minutos en la segunda mitad. Una baza más para un ataque que ya da miedo con De Tomás, Embarba o Puado en zona ofensiva.

"Tiene más posibilidades de poder entrar, al menos en la convocatoria. Es una buena noticia recuperar a Wu porque es un jugador importante y debe ayudarnos", juzgó Vicente Moreno en la previa.