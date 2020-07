Una cesión, posible solución para Kepa

A pesar de que el Chelsea desembolsó una astronómica suma por su fichaje, Kepa no ha encontrado en Inglaterra la regularidad que sí que ha puesto de manifiesto con la Selección Española o en el Athletic.

Ya tuvo sus problemas con Sarri, pero ha sido Lampard el que le ha alternado con Caballero en la meta 'blue'. Al ex jugador inglés no le convence el arquero y no ha dudado en expresarlo a su manera.

Su deseo es que el Chelsea fiche otro guardameta y venda al internacional con 'la Roja', pero parece complicado. El equipo 'blue' no desea perder la inversión y es innegable que, ahora, Kepa vale menos de lo que costó en su día.

Por ello, 'Daily Mail' apuntó a la cesión como una opción para que Kepa vuelva a reencontrase con su mejor versión y pueda revalorizarse. Según dicho medio, el portero podría ser prestado durante dos temporadas para que pueda asentarse en su nuevo club.

En los últimos días, en Inglaterra surgieron rumores que incluso acercaban al portero al Manchester United, donde tampoco andan muy contentos con las actuaciones de David de Gea.