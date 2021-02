Una de cal y otra de arena para Bale: esta vez le tocó ser suplente

A pesar de que José Mourinho dio a entender que Gareth Bale estaba cerca de empezar a ser titular con frecuencia en la rueda de prensa previa, el choque de la Europa League ante el Wolfsberger volvió a devolver al galés al banquillo.

El extremo 'spur', que ya fue importante en el choque de ida, volvió a quedarse fuera del once inicial de los londinenses... quizás con la mirada de Mourinho en la Premier League, donde el ex del Real Madrid podría regresar al once.

Bale, que solo ha jugado once veces como titular esta temporada, llegaba al choque ante los austriacos tras cuajar una gran segunda mitad ante el West Ham en la última jornada del campeonato inglés.

Bien fuera porque el choque de Europa League estaba casi sentenciado desde la ida o porque Mou aún no se fía de que juegue tantos minutos, lo cierto es que el galés empezó en el banquillo y, desde allí, vio el golazo de Dele Alli que supuso el 0-1.