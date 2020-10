Una falsa plantilla de 24 hombres en el Barça

No le ha pasado como a Javi Gracia en Valencia... pero casi. El Barcelona no movió ficha en el último día de mercado y, si cabe, Ronald Koeman quedó más debilitado, pues el equipo, supuestamente en aras de cumplir con el control económico de LaLiga, se desprendió de Rafinha y de Todibo a última hora.

El técnico neerlandés queda con una plantilla de 24 hombres que no es tal, pues no cuenta con varios hombres y tendrá que tragar con jugadores que no han hecho el mínimo esfuerzo por dejar el club a pesar de que saben que no cuentan.

Para empezar, no salieron Riqui Puig, a quien recomendó irse cedido, ni Braithwaite o Junior Firpo, que tienen muy complicado hacerse con minutos. Un caso aparte es el de Samuel Umtiti, que ha preferido seguir devaluándose en el banquillo y la grada del Barcelona antes que tratar de encontrar regularidad en otro club.

Aleñá también tiene difícil jugar y aun así no se marchó, como Matheus Fernandes, y a Koeman solo le han fichado a Dest, pues Trincao, Pedri o Pjanic estaban cerrados antes de su llegada.

En el fondo, el entrenador del Barça confiaba en que Depay y Eric García llegaran el último día, pero la posibilidad, con Dembélé aún en el equipo, era una auténtica quimera.

Al galo le critican ahora que se quede cuando apenas hace tres meses fue uno de los fichajes más caros de la historia. Está en su derecho de querer triunfar en el Camp Nou, aunque para eso tiene que cambiar muchas cosas. Y no solo él, pues también Koeman debe empezar a pensar en que puede aportar algo que en la plantilla no tiene, aunque ahora lo único que sienta sea rabia por los fichajes no obtenidos...